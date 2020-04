MERCATI

ROVIGO Domenica sera, nel suo lungo discorso sulle aperture in vigore dal prossimo 4 maggio per la seconda fase del contagio da coronavirus, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha citato un po' tutte le categorie, indicando per ognuna di esse la data della ripresa dell'attività in base ai criteri di sicurezza necessari in questo periodo della quarantena in cui è sottoposto tutto il Paese da un paio di mesi.

Non ha citato il commercio ambulante e questo ha messo in allarme la presidente della Confesercenti di Rovigo, Antonella Savogin, che nella mattinata di lunedì ha contattato le istituzioni, arrivando anche al presidente della Regione Luca Zaia, per avere un chiarimento sulla possibile riapertura dei mercati.

L'AMAREZZA

«Siamo invisibili - ha detto la presidente - Conte non si e accorto di noi. Eppure in Italia siamo 167mila aziende, diamo lavoro a oltre 400mila persone, dando un contributo non indifferente alle entrate dei comuni e degli enti locali. Siamo il volano che fa muovere tre, quattro volte il fatturato di una località e siamo anche parte della tradizione millenaria di ogni paese d'Italia. Eppure il Primo ministro non si è degnato di spendere una parola per la nostra categoria».

Si pensa che abbia inserito questa categoria nella vendita al dettaglio e al minuto di botteghe e piccoli esercizi, fissata per il prossimo 18 maggio. «Lo penso anch'io, ma una parola, un accenno, non avrebbe guastato».

Lei si sta impegnando molto per attivare al più presto queste aperture. «Ovviamente. Sono due mesi che i nostri operatori non prendono un euro. C'è in ballo il futuro di questa categoria. Dai dati che ci arrivano, sembra che a rischio di chiusura ci sia il 35-40% delle aziende. Come dire 160mila nuovi disoccupati fra titolari e dipendenti. Per questo ci stiamo attivando in ogni direzione per avere i mercati aperti nel più breve tempo possibile».

APRIRE SI PUÒ

Le autorità si immaginano il mercato come il solito gruppetto di donne che fa gruppo per chiacchierare. «Il mercato è nato per questo, per mettere la gente in comunicazione fra di loro. Questo è il suo grande pregio. Non un anonimo scanner che ti registra la spesa. Ovviamente siamo consapevoli che in questo momento il gruppetto di donne che chiacchiera fra un banco e l'altro non ci sta per davvero. Siamo pronti a mettere in azione ogni misura di contenimento per impedire il formarsi di gruppi e di portare tutti davanti ad un banco in totale sicurezza con mascherine e guanti e a distanza di sicurezza. Mi sembra che con gli alimentari in piazza la cosa funzioni, quindi si può fare qualcosa di simile anche per le altre categorie».

Per quanto riguarda i plateatici? «Le amministrazioni sono venute incontro alle nostre istanze e stanno riducendo in percentuale la spesa. Ovviamente non sono partiti i bollettini in quanto non si sa quando si riprenderà. Abbiamo anche invitato i Comuni, per quanto possibile, a riposizionare gli spazi e e creare più spazio vuoto fra un banco e l'altro. Ci sono, quindi, tutti i presupposti per permettere nel più breve tempo possibile la riapertura delle aziende e impedire che molte di queste vadano incontro a un fallimento sicuro».

Enzo Fuso

