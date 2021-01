TEST

ROVIGO Sono circa 200 i saturimetri che saranno distribuiti gratis in dieci farmacie polesane distribuite in tutta la provincia a pazienti con importanti problemi respiratori. Un'iniziativa, ha spiegato Luca Richeldi, presidente della Società italiana di pneumologia Sip e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts), che nasce dall'esigenza di far conoscere questo dispositivo, che serve a misurare il grado di ossigenazione del sangue e che può essere un alleato' prezioso per prevenire le complicanze gravi da Covid.

LA DISTRIBUZIONE

Circa 30mila gli apparecchi distribuiti in questi giorni in tutta Italia. Uno strumento che dovrebbe essere presente nelle nostre case quasi come se fosse un secondo termometro (ma che purtroppo, invece, è ancora poco conosciuto) e che permette di valutare la saturazione di ossigeno dell'emoglobina presente nel sangue arterioso periferico (definita SpO2') e, contemporaneamente, consente di misurare la frequenza cardiaca del soggetto.

In pratica permette di misurare e monitorare il grado di saturazione di ossigeno nel sangue anche stando a casa. Ieri mattina, molti polesani si sono recati in farmacia solo per chiedere il saturimetro gratuitamente, credendo si trattasse di una distribuzione capillare.

«Sono una decina in Polesine spiega la presidente provinciale di Fedefarma Claudia Pietropoli le farmacie che distribuiranno gratuitamente i saturimetri a chi è portatore di importanti patologie respiratori. Non tutte le farmacie dunque offriranno questo servizio».

TAMPONI IN FARMACIA

Nel frattempo, è partita anche l'iniziativa tamponi in farmacia, frutto del protocollo tra Regione Veneto e le associazioni dei farmacie private e comunali. Per il momento, sono circa una dozzina le farmacie polesane che sono riuscite a organizzarsi per attivare il servizio dei tamponi rapidi, previa prenotazione, ma senza l'obbligo di impegnativa.

Il servizio verrà erogato al prezzo di 26 euro, cifra che servirà per lo più a coprire il costo dell'infermiere che somministrerà il tampone nelle farmacie aderenti. Secondo i dati dell'Ulss 5, sabato scorso, primo giorno in cui le prime farmacie hanno iniziato con i tamponi rapidi, i test effettuati in regime privato non sono arrivati nemmeno a una decina. Già però da ieri, le prenotazioni dei test rapidi nelle farmacie polesane sono aumentate.

«Stiamo fissando diversi appuntamenti per il tampone rapido spiega Claudia Pietropoli , presidente provinciale di Federfarma-. Ad esempio, nella mia farmacia, Alla Fenice di Boara Pisani, partiremo domani con la somministrazione dei test che verranno effettuati da un'infermiera, in un locale adiacente alla farmacia, ma con accesso separato. Sarà possibile effettuare il tampone durante gli orari di chiusura della farmacia, ossia dalle 13 alle 15 e dopo le 19».

Le modalità scelte dalle farmacie aderenti sono differenti; c'è chi, ad esempio, per carenza di spazi interni, sta installando dei gazebo all'esterno per fornire il servizio. In Veneto il tampone in farmacia avrà un costo di 26 euro. In altre regioni, come l' Emilia Romagna, invece è gratuito, grazie a un accordo dei farmacisti con la Regione, al fine di rafforzare la lotta al Coronavirus. Si tratta di un tampone rapido in auto - somministrazione con l'assistenza qualificata del farmacista. In Veneto, invece, i farmacisti hanno dovuto assumere un infermiere professionista per effettuare i test. La difficoltà, anche in provincia di Rovigo, è stata quella di trovare infermieri disponibili dal momento che la maggior parte sono impegnati negli ospedali e all'interno delle case di riposo.

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA