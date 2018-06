Sarzano, parco devastato dai baby-vandali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SARZANOROVIGO La devastazione. Non ci sono altri termini per descrivere quello che è successo al parco pubblico di Sarzano, colpito da quello che a tutti gli effetti si può definire un raid vandalico. La scena che si è presentata agli occhi dei residenti ieri mattina è stata di giochi per bambini massacrati, assi di legno spaccate, blocchi della pavimentazione sollevati, giochi a molla persino spezzati e gettati a terra; alcuni di questi addirittura sradicati e lanciati in mezzo a un campo.PROVA DI FORZAI responsabili dello scempio sono...