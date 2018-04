Sarà la sicurezza il tema centrale del Primo Maggio nelle piazze

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INFORTUNI SUL LAVOROROVIGO Se il 28 aprile si è celebrato il Safe day, la Giornata Mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, anche il Primo maggio sarà incentrato proprio su questo tema. A conferma di come, ancora, lavorare senza rischiare non sia così scontato come dovrebbe.CANTIERI SENZA RISCHIIn particolare, il Safe day promosso dall'International Labour Organization si è incentrato sulle condizioni di sicurezza e di salute dei giovani lavoratori fra i 15 e i 24 anni, che rappresentano il 15% della forza lavoro totale e soffrono...