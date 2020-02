MORTE SOSPETTA

ROVIGO Sarà l'autopsia a dissipare ogni possibile residuo dubbio sulla morte sospetta di Roberto Schiesaro, 54 anni, trovato senza vita nella cucina della sua abitazione, ferito alla testa e riverso in una pozza di sangue rappreso. Gli inquirenti non sembrano ritenere che l'ipotesi di omicidio, che in un primo momento era stata comunque presa in considerazione, possa ritenersi fondata. A dare l'allarme, attorno alle 10 di lunedì mattina, è stata la sorella, che si era trovata di fronte al cadavere del fratello.

Nessun elemento ha portato gli investigatori, coordinati dal sostituto procuratore Francesco D'Abrosca, a ritenere fondata la pista dell'omicidio. La casa, infatti, eccezion fatta per le tracce di sangue, ma trovate solo all'interno dell'abitazione, non presentava nessun segno di effrazione o di colluttazione. Tutto era in ordine.

L'unico elemento da valutare con attenzione si è rivelato uno spigolo insanguinato in un punto lontano rispetto a dove è stato trovato il corpo. Secondo gli inquirenti sarebbe lì che Schiesaro potrebbe aver battuto la testa, trascinandosi poi fino in cucina. Secondo un primo esame esterno del medico legale, tuttavia, la doppia ferita lacerocontusa alla testa, non sembrerebbe nemmeno tale da potersi ritenere la causa del decesso. Il pm ha deciso di ricorrere all'autopsia. L'incarico dovrebbe essere affidato lunedì.

