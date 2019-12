Santo Stefano: la Fattoria e Il Porto saranno aperti

LE APERTURE DELLE FESTE

ROVIGO Serrande abbassate per i principali centri commerciali e supermercati a Natale e Capodanno, mentre a Santo Stefano solo il Porto di Adria e la Fattoria di Rovigo apriranno i propri negozi. Ha vinto la linea del a Natale con i tuoi tra i centri di grande distribuzione, evitando di costringere i propri dipendenti a timbrare il cartellino durante le due feste regine dell'inverno come invece capiterà ad alcuni colleghi di altre città italiane.

LA FATTORIA

Nei giorni scorsi, infatti, serpeggiava tra i negozi del grande centro commerciale di Borsea l'ipotesi che a Natale potesse esserci un'apertura straordinaria, una voce che però il presidente della Fattoria Claudio Zoccarato ha categoricamente smentito: «Non ci pensiamo proprio ad aprire il 25 dicembre». Rimane però l'apertura del giorno successivo, il 26, altra giornata tradizionalmente festiva, ma che ha in ogni caso spinto la direzione della Fattoria ad aprire le sue porte ai rodigini per spronarli a proseguire lo shopping, magari per qualche regalo ritardatario. Salvaguardata, infine, la festività del primo giorno dell'anno.

IL PORTO

Lo stesso discorso vale per il centro commerciale Il Porto di Adria, dove a Natale i dipendenti rimarranno con le proprie famiglie, ma il giorno successivo saranno di nuovo con la divisa in negozio per accogliere i visitatori dello shopping center adriese. Tutti le altre catene di vendita, invece, hanno confermato la tradizione dei giorni di chiusura nelle giornate festive.

IN CITTÀ

A Rovigo, all'Aliper di viale Porta Adige e Alle Torri di via Sacro Cuore, serrande abbassate, come anche al Faro di Giacciano con Baruchella e all'IperSimply del centro commerciale 13. Qui, però, la situazione è molto particolare. Proprio venerdì il segretario generale della Filcams Cgil Rovigo Franca Beggiao ha segnalato quanto sia grave la situazione per i dipendenti della catena francese, dove rischiano il posto ben 35 dipendenti a seguito del passaggio da Simply a Conad. Per domani i dipendenti Simply di tutta Italia sciopereranno e inviteranno i clienti a unirsi alla loro protesta non recandosi all'interno dei punti vendita per compiere acquisti. Attraverso lo slogan Il lavoro oltre le cose! (che fa il verso proprio alla reclame di Conad) chiederanno un'astensione dai consumi come azione di sostegno ai lavoratori che a oggi non conoscono ancora il proprio futuro: in Veneto solo per 12 punti vendita su 27 passeranno a Conad e quello di Rovigo in viale della Cooperazione è uno di quelli scartati. Per quei 35 lavoratori, quindi, questi potrebbero paradossalmente essere gli ultimi giorni sotto l'insegna Simply.

FAST FOOD

Aperti, invece, ristoranti e fast food che si trovano all'esterno dei centri commerciali, come il Mc Donald's, il limitrofo Roadhouse e il Bugher King del 13. La questione delle aperture domenicali e festive è stata ampiamente discussa in passato dal Movimento 5 Stelle, che sia durante il precedente governo Conte sia con l'attuale giallorosso rilancia la battaglia. La proposta che è tornata sui banchi del Governo a Roma, a firma di Davide Crippa (sottosegretario per il MISE), è di introdurre chiusure totali la domenica, ma con diverse deroghe, a partire dalle città turistiche, e con un sistema di turnazione che prevede per ogni Comune l'apertura di non oltre il 25% dei negozi per ciascun settore merceologico, nei giorni festivi e nelle domeniche. Una proposta in contrapposizione con l'alleato di governo, visto che i Dem propongono invece un limite ad otto chiuse domenicali in tutto l'anno, mentre Italia Viva di Matteo Renzi non vuole toccare le liberalizzazioni, ma preferisce una modifica delle tutele per i lavoratori.

