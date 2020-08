SANTA RITA

OGGI L'ADDIO

A CALLEGARI

(M.Sca.) Si svolgeranno questa mattina, alle 10.30, nella chiesa di Santa Rita, i funerali di Piergiorgio Callegari, il giornalista ed ex rugbista scomparso martedì sera a 73 anni a causa di un male incurabile, al quale si erano aggiunte anche le complicazioni dovute al fatto di avere contratto il virus del Covid-19, nel mese di aprile, mentre si trovava ricoverato all'ospedale di Rovigo. La famiglia ha voluto che i funerali siano in forma privata. Callegari abitava con la moglie Bianca proprio nella frazione di Santa Rita, alle porte di Rovigo.

VERSO LE ELEZIONI

GENNARO SI PRESENTA

CON EUROPA VERDE

(A.Luc.) Francesco Gennaro e la sua Europa Verde puntano a un Veneto autonomo e più rispettoso dell'ambiente. L'ex consigliere comunale fuoriuscito dal Movimento 5 Stelle, ma che in precedenza è stato una delle anime forti locali del partito dei Verdi, propone agli elettori polesani chiamati a votare per il rinnovo del Consiglio regionale un programma «fondato su due pilastri: l'enciclica di Papa Francesco e l'autonomia». Nel listino lo accompagneranno Cristina Guarda (consigliere uscente), Roberta Bononi e Fausto Tosato, tutti a sostegno del candidato presidente Arturo Lorenzoni. «Noi l'autonomia la intendiamo come era nell'idea di Don Sturzo, ovvero come un passaggio verso uno stato federale - spiega Gennaro - Siamo la regione più bella del mondo, poi l'esperienza della Serenissima è un esempio di buon governo».

