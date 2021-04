Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CENTRO VACCINAZIONIROVIGO Sarà attivo da domenica il punto vaccinale di Santa Maria Maddalena allestito nel centro ricreativo Arcobaleno di via Buozzi. Sarà operativo per due giorni alla settimana (ancora da definire), che saranno implementati in funzione delle disponibilità del vaccino e del personale sanitario. L'ingresso, per tutte le giornate di attività, è riservato solo a chi ha appuntamento. Il primo turno di vaccinazioni del...