CASA DI CURA

OCCHIOBELLO Telefoni bollenti, le linee vanno ko e la Casa di Cura di Santa Maria Maddalena corre ai ripari. L'enorme quantità di richieste di prestazioni mediche, che si sono accumulate nel corso dello stop forzato conseguente alla pandemia da Covid-19 ha mandato in tilt i centralini della casa di cura Santa Maria Maddalena di Occhiobello. La struttura ospedaliera, quindi, ha messo a punto tre nuove modalità attraverso le quali i pazienti potranno prenotare visite ed esami. «L'interruzione forzata dell'ordinaria attività sanitaria programmabile, sia in regime ambulatoriale che di ricovero, ha generato un accumulo di prestazioni che la nostra struttura sta cercando di erogare nel miglior modo possibile spiega Vittorio Morello, amministratore delegato - garantendo la massima sicurezza per pazienti e operatori. Le numerosissime richieste hanno generato una prevedibile difficoltà a entrare in contatto telefonico con i nostri centralini e, scusandoci per il disagio, raccomandiamo, se possibile, di utilizzare modalità di prenotazioni alternative».

LARGO A WHATSAPP

Ci sono canali alternativi per richiedere la prenotazione di visite ed esami. È possibile, infatti, telefonare al numero fisso 04257.68411 e selezionare il tasto 1. I pazienti più tecnologici possono utilizzare l'app di messaggistica istantanea, WhatsApp, scrivendo al numero di cellulare 340.1768566. Ci sono altre due possibilità per accedere alle prenotazioni: spedire una e-mail all'indirizzo di posta elettronica prenotazioni@casadicura.it, oppure compilare il form che si trova sulla home page del sito Internet www.casadicura.it.

LE DONAZIONI

Si moltiplicano, nel frattempo, le iniziative di solidarietà a favore dell'Azienda sanitaria Ulss 5. Croce Blu di Gaiba ha promosso una raccolta fondi e ha potuto acquistare due pulsossimetri. La consegna è stata fatta giovedì mattina, il direttore generale Antonio Compostella ha ringraziato l'associazione di Gaiba per il nobile gesto. «Sono strumenti piccoli ma fondamentali in pneumologia e nei casi di insufficienza respiratoria: sul display compare la saturazione periferica dell'ossigeno e la frequenza cardiaca. Uno strumento agile e portatile, prezioso per una rapida valutazione clinica. Il saturimetro è stato molto utile durante l'emergenza Covid-19, ora lo utilizzeremo al Pronto soccorso o nel reparto di pneumologia. La Croce Blu è formata da giovani volontari che hanno sempre prestato servizio durante la pandemia e ora hanno mostrato grande sensibilità. È l'ennesimo segno di vicinanza del territorio all'Ulss 5».

CUFFIE FATTE A MANO

Belle, colorate e utili: sono le 100 cuffie realizzate a mano dall'operatrice socio sanitaria Madalina Zeycan, che lavora al Pronto soccorso, e donate a Servizio trasporti e ai reparti di Pediatria e Malattie infettive.

