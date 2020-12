SANTA BARBARA

ROVIGO Una festa in tono minore, date le circostanze, per i vigili del fuoco, che ieri hanno reso omaggia, anche a Rovigo, con una messa in Rotonda, concelebrata dal vescovo Pierantonio Pavanello, alla propria santa patrona Santa Barbara. La giornata è stata l'occasione da un lato di ringraziare chi ogni giorno svolge un lavoro prezioso e insostituibile, dall'altro di fare il bilancio sull'attività nell'ultimo anno. Il comandante provinciale Giorgio Basile ha sottolineato come «gli interventi di soccorso dal primo dicembre 2019 al 30 novembre 2020, tra la sede centrale di Rovigo, i distaccamenti permanenti di Adria e di Castelmassa, nonché quello estivo di Rosolina, sono stati 2.902: 528 per incendio, 315 per incidenti stradali, 763 per soccorso a persona, 88 per danni d'acqua, 86 per dissesti statici e 1.122 per soccorso in genere».

Rispetto ad un anno fa c'è stato un calo del 7,4% degli interventi, come si sottolinea a livello regionale puntualizzando come nell'ultimo anno «nel Veneto sono stati 39.090 gli interventi a fronte di 57.211 squadre intervenute. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente c'è stata una diminuzione di 2.475 interventi. Gli incendi sono stati 6.804, con una diminuzione di 384 interventi, gli interventi di incidente stradale 2.537 rispetto ai 4.038 dei dodici mesi precedenti. La diminuzione è da mettere in relazione al particolare momento della pandemia, ma sono state 531 le attività di soccorso legate al Covid». I vigili del fuoco polesani hanno anche elaborato 1.054 pratiche, fra Scia, esami, progetti e deroghe, e 115 istanze di accesso agli atti per prevenzione incendi e rapporti di intervento.

Sono stati invece ben 73 tra procedimenti penali nei luoghi di lavoro, esposti ed attività di indagine investigativa. «Numeri davvero importanti per le esigue risorse del nostro comando - ha rimarcato Basile - Se da un lato si è confermata l'insostituibilità dei vigili del fuoco quale componente fondamentale di un efficace e moderno sistema di protezione civile, dall'altro è evidente la straordinaria multidisciplinarietà. E l'impegno, a fianco degli operatori sanitari, della sicurezza e delle istituzioni tutte, per contrastare con determinazione questa terribile pandemia».

