Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SANTA BARBARAROVIGO Ogni giorno affrontano il pericolo con fede, coraggio e serenità anche quando non c'è via di scampo. Non a caso, la loro patrona è Santa Barbara, protettrice di coloro che si trovano in pericolo di morte improvvisa. Anche i vigili del fuoco di Rovigo, ieri, hanno celebrato la ricorrenza della loro santa protettrice con una cerimonia che si è svolta al Comando provinciale di via dell' Ippodromo.L'evento è iniziato con...