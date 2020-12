SOLIDARIETÀ

ROVIGO «Mi sto vergognando, ma ho bisogno di aiuto». Inizia così una delle tante telefonate che i volontari della comunità di Sant'Egidio di Rovigo hanno ricevuto in questi mesi flagellati dalla pandemia che, oltre alla grave emergenza sanitaria, ha provocato il tracollo economico per tante famiglie. Crisi che, in modo trasversale, ha toccato anziani soli, persone senza fissa dimora, famiglie con bambini, liberi professionisti, stranieri con e senza regolare permesso di soggiorno. A tutti la Sant'Egidio ha teso la mano portando aiuto. E lo farà anche in occasione del Natale attraverso una duplice iniziativa che coinvolge le associazioni Vivi Rovigo e il Pettorosso con il supporto dell'amministrazione comunale.

C'È BISOGNO DI TUTTI

La comunità Sant'Egidio sta infatti raccogliendo oggetti e viveri affidandosi alla solidarietà dei rodigini: tutti i giorni dalle 10.30 alle 12 e il pomeriggio del martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 17.30 alle 19, i volontari raccolgono le donazioni nella sede di Vivi Rovigo e il Pettirosso in piazza Annonaria a Rovigo, fino al 23 dicembre. Si possono portare oggetti come cappelli, guanti, calze e calzettoni, plaid, scaldacollo, sciarpe, profumi, rasoi e schiuma da barba, set da manicure, k-way, zaini e carta regalo, ma anche prodotti alimentari non deperibili. I prodotti saranno poi impacchettati e consegnati.

PACCO DAVANTI ALLA CHIESA

Quest'anno, infatti, non si terrà il tradizionale pranzo per i poveri che veniva organizzato all'interno della chiesa di San Bortolo a causa delle restrizioni per il contenimento dell'epidemia. Da qui la seconda iniziativa della Sant'Egidio in collaborazione con la parrocchia di San Bortolo ed i parroci don Andrea Varliero e don Christian Malachin. Non ci sarà il pranzo ma il pasto di Natale sarà assicurato ad oltre 160 persone, il doppio rispetto agli anni precedenti, attraverso il sistema del delivery (consegna): un pacco contenente del cibo pronto per essere consumato ed un piccolo regalo sarà consegnato ad ogni persona davanti alla chiesa di San Bortolo nella mattinata del 25 dicembre.

Elisa Barion

