CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SANT'APOLLINAREROVIGO Spettacolare serata dedicata all'eclisse di Luna all' osservatorio astronomico Vanni Bazzan di Sant'Apollinare, organizzata da Gruppo Astrofili Polesani. Il telescopio principale e altri telescopi posti sul terrazzone dell'immobile, ha fatto emozionare qualche centinaia di visitatori che hanno potuto, in gruppi da 50 alla volta, ammirare a partire dalle 23 il fenomeno che sempre incuriosisce e fa restare per ore con il naso all'insù, con la guida di Marco Barella, presidente del Gruppo.«Il Sole e la Terra nelle eclissi...