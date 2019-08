CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANT'APOLLINAREROVIGO Sarà la chiesa di Sant'Apollinare, domani pomeriggio alle 16, ad accogliere amici e parenti per l'ultimo saluto a Fernando Gambaro, rimasto vittima del tragico incidente di lunedì scorso avvenuto a Crespino, all'incrocio fra via Selva e la Provinciale 33 Eridania. I familiari del 65enne, pensionato, originario proprio di Sant'Apollinare, hanno espresso il desiderio, riportato anche nelle epigrafi in cui si riporta la data del funerale, di non spendere soldi per acquistare fiori, ma eventualmente di effettuare una...