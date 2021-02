Il caso del focolaio scoppiato all'inizio di febbraio nel reparto di Geriatria, che conta ben 8 infermieri su 24 e 8 Oss su 12 che non si sono sottoposti al vaccino, è stato oggetto di un'inchiesta nella trasmissione di La7 Piazza Pulita, condotta da Corrado Formigli. L'inviata Micaela Farrocco ha ripercorso la vicenda, che ha visto contagiati 30 pazienti, sette dei quali si sono poi spenti, e cinque operatori, tutti, appunto, del gruppo dei non vaccinati. Proprio l'assenza dei cinque positivi ha fatto sì che l'attività del reparto riprendesse con 16 letti su 30. «È mancato un apporto importante, ma non siamo nel campo dell'obbligatorietà del vaccino e facciamo con quello che abbiamo», ha sottolineato il primario della Geriatria Pierluigi Dal Santo. Dagli operatori sanitari, attesi fuori dall'ospedale, invece, poche risposte: «Ognuno fa quello che vuole, non è obbligatorio», «La Costituzione permette ad ognuno di noi di scegliere liberamente». Il dg dell'Ulss Antonio Compostella, invece, ha commentato ancora una volta: «Se si fossero vaccinati, molto probabilmente non avrebbero contratto il contagio e può esserci un loro coinvolgimento per quanto riguarda la diffusione del contagio all'interno del reparto. Allo stato attuale l'arma più importante è l'informazione. Dobbiamo avere il coraggio come società civile di dire che l'etica della collettività ha un valore superiore dell'etica del singolo e rendere obbligatorio il vaccino per gli operatori sanitari».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA