SANITÀ

ROVIGO «No alla privatizzazione leghista della sanità veneta»: è questo il titolo del convegno regionale organizzato da Rifondazione comunista per oggi, alle 16, all'Hotel Regina Margherita, che fa parte di una serie di articolate iniziative organizzate non solo in Veneto ma in tutta Italia sul tema dei diritti e, in particolare, su quello della pensione a 62 anni al grido Facciamo come in Francia. A Rovigo, il focus sarà in particolare sulla sanità pubblica.

PRIVATIZZAZIONE

«Tema fondamentale del convegno spiega il segretario provinciale Prc Diego Foresti - è la piena attuazione dell'articolo 32 della Costituzione e la difesa del diritto alla salute per tutte e tutti contro la gestione leghista e di Zaia: un nuovo pericolo si affaccia con l'autonomia differenziata. La posta in gioco è altissima perché si tratta di una ulteriore e micidiale spaccatura nell'erogazione del diritto costituzionalmente garantito della salute. Il nuovo patto per la salute fa da apripista all'autonomia differenziata. Nel corso del convegno verrà presentata un'analisi precisa sui tagli del personale e dei posti letto nelle Ulss del Veneto».

Relatori saranno Guglielmo Brusco, la consigliera regionale di Italia in Comune Patrizia Bartelle, il direttore di Lavoro e salute Franco Cilenti, Francesca Benvegnù, del comitato per la difesa del servizio sanitario, Katia Manganotti di Rifondazione Verona, Tiberio Monari, psichiatra e sindacalista Fp Cgil medici, Roberto de Polo, Oss e a sua volta della Fp Cgil, e Diego Caroli del Comitato Sos Sant'Antonio di Padova.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA