SANITÀ

ROVIGO Nel 2016 la pianta organica delle due Ulss 18 e 19 prevedeva sì 500 medici, ma in servizio ce n'erano 436.

È la risposta che arriva dalla direzione generale dell'Ulss 5 dopo l'affondo di Guglielmo Brusco sul Piano triennale del fabbisogno di personale - anni 2020, 2021 e 2022, approvato il 12 febbraio.

«Tenendo conto dei limiti di spesa da rispettare nonché per le costanti e note difficoltà a reperire il personale medico, non certo per volontà dell'azienda, data la carenza di specialisti a livello nazionale, il piano 2020/2022 ha proposto una dotazione più snella di medici strutturati, ma ha confermato il ricorso a professionisti esterni con contratti di lavoro autonomo e all'esternalizzazione di taluni servizi, per far fronte ai bisogni assistenziali. Il nuovo assetto ha individuato, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, le risorse umane necessarie ad erogare le prestazioni che l'azienda è tenuta ad assicurare, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro. Relativamente alle dotazioni organiche delle due ex aziende Ulss 18 e Ulss 19 e, in particolare, la dotazione del personale medico, complessivamente prevedevano 500 posti a fronte di 470 dell'attuale dotazione dell'Ulss 5, ma occorre tener conto che il personale medico in servizio al 31 dicembre 2016 presso le due ex aziende era pari a 436 unità a fronte di 423 unità rilevate al 31 dicembre 2019 presso l'Ulss 5, oltre ai 44 liberi professionisti con contratto di lavoro autonomo in essere nel 2019 e che, ad oggi sono pari a 52, operando prevalentemente nelle strutture ospedaliere. L'attuale dotazione, a fronte di una lieve riduzione della dotazione dei medici, prevede un incremento del personale del comparto, in particolare dei profili sanitari e tecnici operanti in assistenza: 2.109 professionisti rispetto ai 1.985 previsti nel Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021».

F.Cam.

