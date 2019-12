CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SANITÀROVIGO La tecnologia non rimpiazzerà i medici, nonostante la rivoluzione in corso con il digitale e l'intelligenza artificiale, che tuttavia sta avvenendo «tra luci e ombre» e così richiama la classe medica, piuttosto, a sfruttare al meglio le opportunità offerte dalle nuove tecnologie «per governare il futuro del sistema sanitario, invece di diventare dei videoterminalisti, e per ridefinire e rilanciare la professione medica per la maggiore umanizzazione delle cure verso i pazienti». Nello stesso tempo, però, ai cambiamenti...