SANITÀ ROVIGO La prevenzione è la prima cura contro i tumori e da più

SANITÀROVIGO La prevenzione è la prima cura contro i tumori e da più di dieci anni all'Ulss 5 sono attivi tre programmi di screening, sostenuti con un grande investimento economico e organizzativo. Le campagne sono interventi di prevenzione secondaria: non evitano l'insorgenza del tumore, ma hanno l'obiettivo di intercettarlo per tempo, quando è ancora facilmente curabile senza compromettere la qualità della vita. «L'invito alla popolazione è quello di non attendere passivamente la malattia, ma di aderire a tutte le campagne di...