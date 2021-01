SANITÀ

ROVIGO L'ex primario di Chirurgia dell'ospedale di Rovigo, il dottor Enzo Facci, raggiunta la pensione, che doveva scattare a marzo ma che era stata procrastinata per affrontare l'emergenza, ha intrapreso un nuovo importante percorso con il Cuamm, tornando in Africa dove era già stato già per un doppio biennio, prima in Kenya e poi in Tanzania, questa volta partendo, il 16 dicembre scorso, per l'Etiopia dove è andato a dirigere l'ospedale di Wolisso, con circa 200 posti letto per un bacino di popolazione di circa 1,2 milioni di persone. Al suo posto, a guidare l'Unità operativa complessa di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Rovigo è stato nominato Maurizio De Luca, 54anni, originario di Napoli, dove ha conseguito la laurea e la specializzazione in Chirurgia. A completare la sua formazione, ben tre master di secondo livello in Chirurgia toracica oncologica, Chirurgia batterica e metabolica e Chirurgia epato-pancreatico-biliare. Il dottor De Luca è approdato in Veneto esattamente vent'anni fa, nel 2000, come dirigente medico all'Ulss 1 di Belluno, passando poi all'ospedale San Bortolo di Vicenza e all'ospedale di Montebelluna, del quale dal 2014 è stato nominato primario. Dal 2018 è stato nominato anche primario dell'ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto, assumendo quindi il doppio ruolo di responsabile di due Unità operative complesse di Chirurgia.

F.Cam.

