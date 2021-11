Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SANITÀROVIGO Il virus torna a seminare lutti in terra polesana. A spegnersi, un ottantenne altopolesano che si trovava ricoverato nell'ospedale Mater salutis di Legnago, dell'Ulss 9 Scaligera. Si tratta del 541. decesso ascrivibile al virus fra i residenti in provincia di Rovigo, anche se nel conto continua a figurare un decesso che non è direttamente riconducibile. In ogni caso, dopo i due decessi di fine ottobre, è arrivato anche il...