Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SANITÀROVIGO (F. Bro.) Turni estenuanti, orari cambiati all'ultimo minuto, ferie bloccate, riposi saltati. Gli operatori sanitari sono allo stremo, non reggono più i ritmi imposti dall'azienda, con continue riorganizzazioni e trasferimenti da un ospedale all'altro afferma la Cgil, che con la Fpl ha organizzato per oggi, dalle 8 alle 10, un'assemblea-presidio davanti all'entrata dell'ospedale per gridare a gran voce il disagio e lo stato di...