SANITÀ

ROVIGO Dopo i quasi 24 milioni di euro spesi dall'Ulss 5 polesana nel 2019, sono in arrivo nuovi investimenti nel 2020 a cominciare dall'acceleratore lineare per radioterapia: costerà 3 milioni di euro la nuova apparecchiatura, che per la terapia dei tumori utilizza radiazioni ionizzanti di energia molto più elevata, e che focalizza il fascio di radiazioni su una precisa area da trattare, in maniera indolore per il paziente. «L'acceleratore sarà acquistato e installato nel 2020», ha anticipato ieri il direttore generale Antonio Compostella.

NUOVA ONCOLOGIA

Si aggiungerà, così, agli investimenti previsti per realizzare la nuova Oncologia (il nuovo reparto costerà 2 milioni di euro) e la nuova piastra poliambulatoriale, mentre già tra pochi mesi «sarà inaugurato un nuovo blocco parto».

INDICE DI VECCHIAIA

Per stilare il report di dati sull'attività annuale dell'Ulss 5, Compostella inquadrando la situazione demografica del Polesine, che nell'ultimo anno ha visto salire l'indice di vecchiaia da 228 a 234: significa che ogni 100 giovani residenti in provincia con un'età fino a 14 anni, ci sono 234 anziani con più di 65 anni (+8,7% i residenti over 65 dal 2008 al 2018). Con l'età cambiano quindi i bisogni di salute del Polesine, che continua a contare anche meno residenti e meno nascite. L'andamento demografico negativo si riflette nelle cifre dei parti nelle strutture ospedaliere: tra Rovigo e Adria, rispetto ai 1.027 nel 2018, sono stati 931 i parti nel 2019 (dato in proiezione, in attesa degli ultimi giorni dell'anno), di cui 613 a Rovigo, e 172 di non residenti in Polesine. Le donne polesane che invece non hanno partorito negli ospedali del territorio, spostandosi per la maggior parte nelle vicine strutture di Legnago e Chioggia, sono state 264 quest'anno.

GLI INVESTIMENTI

Nel 2019 l'Ulss 5 ha speso 9,7 milioni di euro in opere di edilizia: 2,5 per il nuovo blocco di travaglio-parto, e poi per realizzare la nuova farmacia ospedaliera territoriale (150 mila euro), la ristrutturazione degli ambulatori di Oculistica e del 7° piano per lungodegenza (1 milione e 100 mila euro). Per interventi di adeguamento antincendio negli ospedali polesani sono stati spesi nel 2019 circa 3 milioni di euro. Inoltre vanno aggiunti gli investimenti per l'acquisto di 3 Tac (2 a Rovigo e 1 a Trecenta) e per hardware e software informatici (1 milione di euro). Lo scorso maggio era stato inaugurato invece il nuovo laboratorio robotico di analisi: realizzato con un investimento di 10 milioni di euro, è un'eccellenza in Europa per l'avanzata robotizzazione dei sistemi di analisi, e conta in media (oltre ai pazienti interni agli ospedali) ben 900 pazienti esterni che giornalmente si rivolgono ai tre punti di prelievo di Rovigo, Adria e Trecenta.

LE PRESTAZIONI

Per quanto riguarda le prestazioni specialistiche per esterni, nel 2019 il distretto di Rovigo ha contato 1,36 milioni di prestazioni per attività di laboratorio e 464 mila nel distretto di Adria (erano state 1,38 milioni per Rovigo e 476 mila per Adria nel 2018). Le visite specialistiche sono diminuite nel distretto di Rovigo da 346 mila a 335 mila nello stesso periodo e ad Adria da 476 mila a 464 mila. Per quanto riguarda invece le prestazioni di medicina riabilitativa e in Radiologia, le cifre sono in crescita nel distretto di Adria (da 21 mila a 24 mila per la medicina riabilitativa, e da 23 mila a 27 mila dopo che quest'anno è stato ricostituito l'organico di Radiologia), mentre nel distretto di Rovigo per le prestazioni a minore complessità (ad esempio, ecografie e risonanze) nel 2019 c'è stato un maggior acquisto da strutture private, e così le prestazioni erogate direttamente dall'Ulss 5 sono diminuite da 66 mila nel 2018 a 35 mila nel 2019 nella medicina riabilitativa, e da 92 mila a 85 mila quelle di radiologia.

Nicola Astolfi

