CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SANITÀROVIGO A fronte di quelli che definisce «servizi al collasso per mancanza di personale», il segretario generale della Fp Cgil di Rovigo Davide Benazzo si definisce «basito della posizione assunta dalla Conferenza dei Sindaci in merito all'operato del direttore generale Compostella». Il vertice dell'Ulss 5 Polesana, infatti, nell'ambito delle procedure della valutazioni riferite alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza (Lea) nel rispetto dei vincoli di bilancio, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati per...