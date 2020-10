SANITÀ LUMACA

ROVIGO Visite oculistiche a passo di lumaca all'ospedale di Rovigo. Un anno di attesa per un'anziana rodigina di 76 anni che, dopo essersi rivolta alla sanità pubblica, ha preferito rivolgersi al privato e ridurre notevolmente i tempi. Una familiare della signora lamenta le attese infinite nell'Ulss 5 e ricostruisce nel dettaglio quanto accaduto: «Mia suocera doveva fare due esami agli occhi e si era rivolta al Cup, con l'impegnativa del medico di base, per prenotare: il primo era stato fissato a fine ottobre di questo anno, il secondo esame - il campo visivo - era stato programmato solo per settembre 2021 e la visita finale di controllo a ottobre sempre del 2021. Può un'anziana, ultra 70enne, attendere un anno per una visita oculistica? Non capiamo le motivazioni, soprattutto le tempistiche del secondo esame che slitta di 11 mesi rispetto al primo e, di conseguenza, porta il controllo finale a ottobre del 2021».

Le ridotte disponibilità del Cup hanno costretto la polesana a rivolgersi alla sanità privata e, in questo caso, i tempi si accorciano.

COSTRETTA A PAGARE

Adesso la signora farà il primo controllo a novembre e poi seguiranno le altre visite. ma si tratta di una anziana, vedova, che ha difficoltà nel farsi portare nelle altre strutture ospedaliere di Adria e Trecenta, quindi sosterrà la visita oculistica sempre a Rovigo, ma in ambito privato, pagando il ticket in maniera ridotta grazie all'esenzione».

Insomma, dodici mesi per un controllo agli occhi: gli effetti del Coronavirus rallentano ulteriormente la sanità pubblica. In alcuni casi serve pazienza, ma l'età dell'anziana suggeriva un'attesa ridotta. La famiglia della signora pone degli interrogativi: «Quante persone al giorno devono sostenere questo esame? Quante visite al giorno il medico effettua in regime pubblico e quante invece vengono dirottati nel privato? Perché trascorre quasi un anno dal primo al secondo controllo?».

Mesi fa il direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella e il direttore sanitario Edgardo Contato avevano ammesso il problema delle liste d'attesa soprattutto in quattro reparti: oculistica, psichiatria e in parte minore pneumologia e radiologia. Ora arrivano nuove segnalazioni sui lunghi tempi delle visite oculistiche.

