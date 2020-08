VERSO LE ELEZIONI

ROVIGO Si dicono soddisfatti che la Regione e l'Ulss 5 «siano riuscite, con l'apertura di quelli di Adria, a completare i posti letto hospice in Polesine. Siamo un po' meno paghi nel verificare che questa capacità rappresenta solo lo 0,01% degli abitanti del territorio con età superiore ai 45 anni, ossia la fascia di età in cui l'incidenza dei tumori e delle altre patologie irreversibili è maggiore». Lo dicono la candidata presidente Patrizia Bartelle e il candidato consigliere Enrico Naccari di Veneto Ecologia Solidarietà. «Non ci soddisfa dover prendere atto, ancora una volta, di come la Regione continui ad assegnare alle strutture pubbliche i servizi il cui costo non è definito e non è determinato in unità (come gli hospice), mentre conferisce ai privati (case di cura Città di Rovigo e Madonna della Salute) il 34,2% di quei posti letto (ospedali di comunità) che creano un reddito quotidiano e che dopo un certo periodo, prevedono un contributo economico dei pazienti e delle famiglie. La sanità pubblica deve riappropriarsi di tutte le sue competenze».

I cambiamenti climatici e transizione energetica saranno gli argomenti al centro dell'incontro in programma domani alle 18.30 in piazzetta Annonaria a Rovigo con il consigliere del Pd Graziano Azzalin, ricandidato, e Stefano Fracasso autore del libro Per un pugno di gradi. Dal Vaia all'Acqua granda: la svolta energetica per cambiare il Veneto, moderatrice Sofia Cantà. «Nella nostra regione - afferma Azzalin - i fenomeni legati ai cambiamenti climatici hanno provocato danni maggiori che in gran parte d'Italia. È indispensabile cambiare rotta, imboccando la strada delle energie rinnovabili, della mobilità elettrica e condivisa, dell'efficienza energetica».

La lista Solidarietà Ambiente Lavoro, infine, sarà oggi al mercato a Villadose, domani a quello di Rovigo, mercoledì a quello di Santa Maria Maddalena e sabato a quell di Occhiobello, mentre domenica dalle 10 alle 12.30 la lista si presenterà a Taglio di Po al bar Miki in via Dante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA