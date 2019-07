Sangue sulle strade

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRAGEDIAROVIGO Incendio e sangue in autostrada: il terribile incidente successo ieri pomeriggio in A13 all'altezza del casello di Rovigo, è costato la vita a un 41enne albanese residente a Treviso. L'uomo, E. O. le sue iniziali, stava viaggiando in direzione Padova al volante del suo Fiat Doblò.Erano circa le 15.40 e i pannelli luminosi segnalavano code a causa di un incidente successo venti minuti prima proprio su quel tratto. All'improvviso, all'altezza del chilometro 70+200, è rimasto coinvolto in un tamponamento insieme ad altri due...