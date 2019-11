San Pio X insorge per i lavori alla rete gas

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAROVIGO Traffico in tilt e residenti arrabbiati nel quartiere San Pio X. Il Comune ha temporaneamente interdetto al traffico via Polo e via Gallani per permettere alcuni lavori di manutenzione della rete del gas. Il cambio di viabilità ha creato disagio ai residenti e ai commercianti della zona, rimasti, in parte, isolati. «I cittadini di San Pio X sono imbestialiti per la scelta insensata di bloccare completamente le due strade - sottolinea il consigliere comunale della Lega Lorenzo Rizzato che risiede nell'area - è mancata...