San Pio X celebra il proprio patrono

PARROCCHIEROVIGO Giornate di festa e partecipazione religiosa per la comunità di San Pio X, dove la parrocchia del quartiere sta organizzando le celebrazioni per il santo patrono che incominceranno a partire da oggi.GLI APPUNTAMENTIProprio in questa giornata, infatti, nella sala della comunità parrocchiale, dalle 21, il professor Adriano Mazzetti illustrerà la figura del santo originario di Riese, che ha poi assunto visto i natali del santo proprio l'appellativo di Riese Pio X. A seguire, domani martedi 20 agosto, sarà il sindaco a salire...