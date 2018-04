CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SAN MARTINO DI VENEZZE La palestra della scuola media di San Martino si fa chiesa per un giorno. Il parroco don Giuliano Zattarin ha voluto un'altra bella pagina di aggregazione tra il paese e le ragazze profughe ospiti nel centro di accoglienza all'ex scuola di Ca' Donà per il battesimo di due piccoli bambini africani. Si tratta di Christopher Izekor ed Elisa Anthony, nigeriani, nati circa sei mesi fa a San Martino. Felici e radiose, nei loro colorati abiti, le due mamme Vanessa ed Edna, che hanno avuto come madrine Anna Marchetto di...