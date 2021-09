Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SAN MARTINO DI VENEZZE(G.Vis.) Fabiano Bosetti candidato sindaco della lista civica Idea Comune - Fabiano Bosetti sindaco, prosegue il confronto con i cittadini per raccogliere le istanze dei sanmartinesi per migliorare i rapporti tra amministrazione e i residenti, in vista delle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021. Ha dichiarato Bosetti: «La campagna elettorale è arrivata a un giro di boa, abbiamo lavorato nel territorio e...