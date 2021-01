I RISTORI

SAN MARTINO DI VENEZZE In considerazione del perdurare della grave situazione epidemiologica che ha determinato la sostanziale chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e delle palestre per lunghi periodi, soprattutto nei mesi di dicembre e gennaio appena trascorsi, l'Amministrazione comunale di San Martino di Venezze ha deciso di erogare un contributo straordinario di mille euro. «Condividendo le difficoltà e i disagi degli esercenti locali, abbiamo ritenuto opportuno erogare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un contributo straordinario una tantum alle attività di bar, ristoranti e palestre private che operano sul territorio comunale» spiega il sindaco Vinicio Piasentini.

UNA TANTUM

Il provvedimento è stato approvato in Giunta l'altro ieri. «Dalla prossima settimana - ha precisato il sindaco - saranno disponibili, sul sito internet istituzionale e sulla app Municipium, i moduli per presentare la richiesta online alla segreteria del Comune, sulla quale dovranno esclusivamente essere dichiarate le generalità dell'attività e certificata la riduzione dei corrispettivi totali dei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021 di oltre un terzo rispetto all'analogo totale dei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020. Siamo consapevoli che il contributo non può risolvere i gravi problemi causati alle attività imprenditoriali dalla pandemia, ma abbiamo ritenuto di dare comunque un segnale di vicinanza della comunità rispetto alle situazioni di maggiore difficoltà. Nella speranza che quanto prima si possa uscire da questa situazione drammatica e che tutte le attività imprenditoriali e professionali del nostro territorio possano ritornare ad operare con serenità a beneficio di tutta la collettività».

