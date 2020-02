SAN BORTOLO

ROVIGO Polesinemondo in 80 piatti ha mostrato domenica a Rovigo la bellezza di conoscere, e gustare, le tradizioni delle culture. Al Centro comunitario della parrocchia di San Bortolo c'è stato il tutto esaurito per il primo dei 9 incontri coordinati dalla stessa parrocchia e dalla onlus rodigina Smile Africa, che coinvolgono in questa rassegna diverse realtà del volontariato locale, alcune scuole e rodigini d'adozione di varie nazionalità. Per primi i rodigini cinesi, «una trentina in tutto, coinvolti non solo nelle attività di cucina. «Con Polesinemondo in 80 piatti abbiamo voluto andare oltre le parole, e creare qualcosa di vissuto - ha spiegato il parroco don Andrea Varliero - La tavola è un veicolo che comunica valori: preparare i piatti tradizionali di un popolo, conoscerne la cultura e condividere il cibo a tavola valgono più di molte conferenze». Hanno partecipato anche alcuni ragazzi cinesi dei laboratori di sartoria in via don Minzoni e via Bonatti, mentre almeno una ventina di persone, a causa del tutto esaurito, ha dovuto rimandare la partecipazione ai futuri appuntamenti: il prossimo sarà il 22 marzo con La festa dei colori e la comunità indiana (si prenota al 388.4461822 o all'indirizzo email sanbortolorovigo@gmail.com).

IL MENÙ

Il menù del primo incontro, dedicato a Il capodanno cinese, è stato scelto da Elena Zhang Qinghua, che dopo la laurea in Cina è arrivata a Rovigo lo scorso novembre per frequentare il biennio accademico di canto al conservatorio Venezze. Al progetto Polesinemondo in 80 piatti è arrivata conoscendo Anna Mazzetto, che è la coordinatrice dei progetti di Smile Africa: l'idea della rassegna è nata nella parrocchia di San Bortolo e da alcuni volontari della onlus rodigina; è stata poi illustrata alla Caritas diocesana, che l'ha accolta destinandovi risorse dall'8Xmille per la Chiesa cattolica; e l'organizzazione è iniziata in dicembre, mettendo in rete per questo primo incontro anche Coop Alleanza 3.0, l'Istituto Confucio e la classe Confucio del De Amicis di Rovigo, l'istituto Cipriani di Adria, Down Dadi Polesine, l'Osteria della gioia dell'associazione Gli Amici di Elena, San Bortolo Insieme e il gruppo rodigino della Comunità di Sant'Egidio. Con Elena Zhang Qinghua c'era anche il marito Wei Hao, e con lei hanno condiviso i compiti in cucina il cuoco Zhou Haijing e alcuni allievi dell'istituto alberghiero di Adria.

CONDIVIZIONE

La cultura cinese insegna che mangiare è condividere: la tradizione vuole che le pietanze siano servite al centro della tavola, e ogni commensale prenda una porzione. Non si inizia a mangiare prima che tutti abbiano qualcosa nel piatto. Con il tutto esaurito e dovendo riunire i commensali su lunghe tavolate, domenica s'è rinunciato a questa tradizione, scoperta insieme agli usi raccontati dalla professoressa Ruan Yihui dell'Istituto Confucio dell'università di Padova. S'è scoperto, ad esempio, che anche la cucina cinese, come quella italiana, è regionale: se in Calabria i gusti sono piccanti, anche le tradizioni culinarie del Sichuan e dello Hunan lo sono, mentre la cucina dello Yunnan combina il piccante a gusti più dolci. Domenica il menù ha previsto ravioli alla carne al vapore, pollo con peperoni e pollo fritto in agrodolce: sono i piatti per i quali nel pomeriggio erano state spiegate le ricette. E al laboratorio di cucina ognuno dei partecipanti, arrivati anche da fuori provincia, ha realizzato almeno un raviolo tra quelli che sono arrivati in tavola la sera, insieme a riso alla cantonese e maiale piccante: tutte portate simbolicamente di buon auspicio per il 2020. Sono stati svelati anche alcuni segreti della cucina cinese: per evitare che i ravioli si attacchino durante la cottura, il segreto è usare nella vaporiera delle foglie di cavolo.

