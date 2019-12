SAN BORTOLO

ROVIGO Mostra che c'è più gioia nel dare, che nel ricevere, il pranzo di Natale che la Comunità di Sant'Egidio organizza per la prima volta a Rovigo nel giorno di Natale.

Domani accoglierà circa un centinaio di persone in difficoltà, e sarà allestito all'interno della chiesa di San Bartolomeo apostolo grazie alla sensibilità dei parroci don Andrea Varliero e don Christian Malanchin, convinti sostenitori di un'iniziativa che accoglie in un abbraccio i molti che vivono la povertà o la solitudine, tanto più difficili da affrontare nel giorno in cui tutti fanno festa.

L'evento di solidarietà è organizzato interamente da volontari ed è sostenuto esclusivamente da donazioni e finanziamenti di privati: l'inizio è previsto alle 13.30 e come in ogni pranzo di Natale che si rispetti il menù avrà un primo e un secondo, contorni, frutta, pane, bibite e dolci natalizi.

Gli ospiti riceveranno anche piccoli regali, utili e pensati per allietare un giorno speciale com'è quello di domani. Il Pranzo di Natale della Comunità di Sant'Egidio è una tradizione iniziata nel 1982 a Roma, con un gruppo di 40 persone tra anziani soli e persone senza dimora.

Da allora la tavola di Natale si è allargata sempre più, grazie alla generosità, ma anche per colpa della crisi economica. L'anno scorso è stato organizzato in cento città italiane ed ha coinvolto, facendoli sedere attorno alle tavole imbandite per l'occasione, oltre 60 mila persone. Nel mondo la tavola natalizia di Sant'Egidio è stata invece imbandita per 240 mila persone.

