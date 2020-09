DIOCESI

ROVIGO La parrocchia rodigina di San Bartolomeo si conferma ancora una volta come quella che rompe gli indugi e senza alcun timore fa da traino alle altre comunità pastorali. Dopo essere stata oggetto di uno speciale televisivo, andato in onda a inizio luglio su Rai 2, nella trasmissione L'Italia che fa, grazie al progetto Conta su di noi che da inizio primavera dello scorso anno si occupa delle persone over 65, residenti nel quartiere di San Bortolo, è stata la volta a fine agosto della prima e unica sagra estiva rodigina, post Covid-19. Un successo, quello della 176. edizione della fiera, seppur priva di stand gastronomico e spettacolo di fuochi artificiali, che ha indotto i parroci don Andrea Varliero e don Christian Malanchin a testare un altro significativo appuntamento: quello con i sacramenti della comunione e della cresima.

SACRAMENTI

E così da oggi si riparte con tutto quello che il Coronavirus aveva fermato questa primavera, ossia con i bambini che potranno finalmente ricevere i due sacramenti più importanti, dopo quello del battesimo. «Non saranno più comunioni e cresime come quelle di prima - tiene a precisare don Andrea Varliero - non si faranno con tutti i ragazzi assieme, in un giorno specifico di maggio. Si è pensato, per la sicurezza di tutti, che è meglio organizzare più comunioni e più cresime, durante il corso dell'anno, con piccoli gruppetti».

Un'idea innovativa quella del vulcanico e giovane parroco, arrivato a San Bortolo qualche anno fa, portando subito molto entusiasmo tra i parrocchiani. «Per mettere in sicurezza il più possibile i giovani, ho pensato di avere un minimo di 10 e un massimo di 15 ragazzi, per ogni sacramento - prosegue don Andrea - il tutto seguendo anche le direttive della Conferenza episcopale italiana. Iniziamo domani (oggi per chi legge, ndr) con la messa all'aperto delle 10, nella quale ci sarà la comunione di 13 bambini. Sabato 12 alle 19, sempre all'aperto, sarà la volta di altri 12 bambini, domenica 13 alle 10 di 15 ragazzini. Le cresime avranno luogo sabato 19 alle 19 e domenica 20 alle 10, con 11 ragazzi per volta».

Da questo mese e fino all'inizio del prossimo anno, la chiesa di San Bartolomeo ospiterà varie cerimonie. «Siamo i primi a sperimentare questo nuovo tipo di impartire i sacramenti, che prevede un cammino molto diverso da quello consueto: si instaura un rapporto umano più sincero, genuino e spontaneo. Le famiglie, noto con piacere, stanno molto apprezzando questo percorso. Giovedì 17 ci sarà un incontro di tutto il clero, con il vescovo monsignor Pierantonio Pavanello, il quale darà le linee guida su come far ripartire le varie cerimonie».

L'ORGANIZZAZIONE

San Bortolo vede coinvolti un totale di 70 tra bambini della comunione e ragazzi cresimandi. «Per la precisione 45 saranno quelli che riceveranno la comunione e 25 quelli che saranno cresimati - prosegue don Andrea Varliero - abbiamo scelto di partire prima dell'inizio delle scuole anche per sfruttare le ultime giornate estive e organizzare le messe all'aperto, nello stesso modo fatto quando la chiesa è stata riaperta ai fedeli a fine maggio, però potendo contare su un maggior numero di posti a sedere. Visto che di spazio sul sagrato ce n'è, possiamo arrivare a 300 persone per messa, tutte con le sedie distanziate tra di loro di un metro e mezzo».

Quello che è piaciuto di più al parroco, di questo nuovo modo di dare i sacramenti, è il fatto che «si tratta di un'esperienza di comunità, non più legata alla scuola di catechismo. Anche per questo motivo i genitori dei ragazzi hanno accolto di buon grado la mia proposta».

Marco Scarazzatti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA