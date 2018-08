San Bortolo, musica e piadine Da venerdì torna la fiera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SAN BORTOLOROVIGO Tutto è pronto per la 174. sagra di San Bortolo, al via dopodomani, venerdì, fino a domenica 26 agosto, nel quartiere alle porte di Rovigo. Questo il ricco programma: venerdì alle 21.30 Ascolta B (tributo ufficiale dei Pooh), alle 22 karate free style con la scuola Real Creative Team del pluricampione del mondo Massimiliano Castellacci e i suoi allievi; sabato 18 alle 21.30 MinaMia in concerto (tributo a Mina e Mia Martini), alle 22 Libera Uscita Live in concerto (tributo Ligabue); domenica 19 alle 21.30 Alberto Giorgi &...