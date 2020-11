LA RICORRENZA

ROVIGO Ci sono situazioni personali, di comunità, che fanno comprendere al di la dei numeri dei contagi e purtroppo delle troppe vittime, cosa significa vivere nel bel mezzo di una pandemia. Infatti la totalità pressoché assoluta della popolazione, non ha vissuto la spagnola, se non raccontata dai nonni. Ora si percepisce la pandemia da vicino se all'improvviso non si possono visitare i nonni o i genitori in casa di riposo, o vengono concessi 10 minuti di visita due volte la settimana a un solo famigliare.

In tutto questo contesto, una piccola cosa, ma significativa per la comunità di San Bellino, sarà la mancata celebrazione della festa del patrono nella basilica a lui dedicata. Tale festa da decenni coinvolgeva tutta la provincia e la diocesi di Adria-Rovigo con i pellegrinaggi delle vicarie nella settimana precedente e nel giorno della festa, tutti i presbiteri attorno al vescovo Pierantonio Pavanello gremivano la basilica con un tema che era sostanzialmente il percorso dell'anno pastorale. Quest'anno la preparazione è partita da lunedì scorso e fino a oggi è stata Un quarto d'ora col vescovo alle 21 sul canale Youtube della diocesi. Una catechesi che toccherà la figura del patrono che ha reso presente la persona di Gesù, Buon pastore che dà la vita per le sue pecore. Il vescovo Bellino ha sempre lavorato per riportare la dimensione spirituale al centro della vita ecclesiale e una dimensione di solidarietà e carità verso l'uomo, il povero. Questo percorso di continuo rinnovamento è un obiettivo sempre attuale, affermava il vescovo Pavanello l'anno scorso e riguarda la Chiesa e tutto il popolo cristiano: «Mi chiedo, pensando a san Bellino e al suo tempo, se questo cammino di riforma non sia una provvidenziale occasione al ritorno a ciò che è essenziale, al Vangelo nella sua integrità»

A causa delle restrizioni e normative vigenti Covid, la solennità domani non sarà quindi celebrata nella basilica di San Bellino, ma si terrà alle 10 in Duomo a Rovigo e trasmessa in diretta su Radio Kolbe. Il Vescovo Pavanello sarà però presente a San Bellino con una celebrazione alle 17.

Daniela Malin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA