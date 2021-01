RISCHIO DI CONTAGI

SAN BELLINO Un messaggio agli abitanti per invitare alla prudenza ed evitare assembramenti. Il sindaco di San Bellino Aldo D'Achille ha richiamato i propri concittadini a prestare la massima attenzione al virus. Una scelta dettata dalla crescita del numero dei positivi che ha allarmato in questi primi giorni del 2021, al termine di festività di Natale segnate dalla convivenza col Covid-10 e dalla necessità di osservare le misure di distanziamento.

L'INCREMENTO

Nel giro di pochi giorni, a cavallo tra la fine del 2020 e l'inizio dell'anno nuovo, San Bellino avrebbe visto salire in maniera abbastanza preoccupante il numero delle persone alle prese con la positività. Gli ultimi numeri, evidentemente, hanno allarmato il primo cittadino del centro altopolesano Aldo D'Achille, alla guida di un Comune tra i più piccoli della provincia, che conta poco più di mille abitanti. Il sindaco ha quindi deciso di inviare un messaggio agli abitanti, sotto forma di una nota condivisa sulla popolare chat messaggistica di Whatsapp, in modo da ottenere una capillarità diffusa della comunicazione. «Oggettivamente quello che ho notato è che c'è stato un incremento del numero dei positivi in paese spiega D'Achille e a questo punto ho invitato i cittadini ad avere prudenza. Partivamo da 28 positivi, ma oggi siamo arrivati a 40, non è poco, mentre nella prima ondata avevamo registrato zero contagi. I dati attuali danno una fotografia in tempo reale della situazione e non so dire se si tratti di persone che erano già in sorveglianza. Era comunque opportuno lanciare un monito perché solo con la collaborazione di tutti possiamo uscire da questa situazione e affrontare un 2021 diverso rispetto al 2020».

INVITO A VIGILARE

Il primo cittadino riflette anche sulla suddivisione in fasce colorate dell'Italia, un contesto di maggiore complessità rispetto al semplice lockdown e alla chiusura totale che aveva accompagnato l'inizio della pandemia. «Abbiamo affrontato una situazione di maggiore libertà riprende D'Achille Questo, forse, può aver avuto qualche peso e magari causato un po' di confusione. Nella nostra regione, in particolare, i dati del contagio sono troppo alti: il Veneto sembra diventato la Lombardia della prima ondata. Per questo come sindaco ho ritenuto giusto inviare un messaggio, anche per evitare assembramenti all'esterno e all'interno. Mi sono affidato al passaparola, confidando che il contenuto firmato come sindaco possa raggiungere quante più persone possibili. Sconfiggere il virus dipende anche da noi, per questo invito a comunicare eventuali situazioni anomale, anche in virtù della buona collaborazione con la stazione dei carabinieri di Fratta Polesine».

Federico Rossi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA