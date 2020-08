CONCERTO ANNULLATO

ROVIGO Rinviato a data da destinarsi il concerto di Samuel, frontman dei Subsonica, previsto stasera a Polesella nel giardino del Palazzo Rosso. L'allarme per il Covid-19 continua a ostacolare gli eventi dal vivo che quest'estate in Polesine sembravano godere di un grande successo, non solo di pubblico, grazie alla manifestazione Tra ville e giardini. L'evento è stato annullato in seguito a una comunicazione apparsa sul canale ufficiale Facebook dello stesso Samuel, in cui si leggeva che un membro dello staff del Golfo Mistico live tour aveva da qualche giorno un po' di febbre e che, in attesa dell'esito degli accertamenti, tutto il gruppo si era messo in quarantena in via precauzionale. Di conseguenza la scelta obbligata è stata quella di sospendere tutti gli eventi del fine settimana, tra cui anche quello di Polesella.

STAFF IN QUARANTENA

Il motivo che aveva dato vita alla tournée estiva di Samuel era stato lo stesso che ora lo costringe a sospendere momentaneamente gli spettacoli. I mesi di lockdown forzato, privo di prospettive e libertà di movimento, avevano inaugurato il luogo virtuale chiamato Golfo Mistico, in cui scrivere e suonare. Un autentico slancio creativo da cui è nata l'idea di costruire uno show, in un'estate così particolare in cui è importante non fermare la musica live, per dare voce e speranza a tutti gli operatori del settore. Il pubblico si è detto dispiaciuto per l'annullamento del concerto, ma ha anche espresso la sua vicinanza allo staff. L'evento infatti era stato accolto dal pubblico con grande entusiasmo e i biglietti erano andati a ruba.

BIGLIETTI VALIDI

L'organizzazione garantisce che i biglietti acquistati in prevendita saranno validi anche per la nuova data, che verrà comunicata al più presto: per chi volesse sarà possibile chiedere un rimborso del biglietto sul sito www.diyticket.it.

Sofia Muneratti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA