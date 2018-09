Salvo dopo il volo in Adigetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIVO PER MIRACOLOROVIGO Un altro incidente fuori dalle porte di Rovigo, un'altra auto finita nell'acqua. Questa volta addirittura inabissatasi. Fortunatamente, anche in questo caso, le conseguenze, se non per la Ford Fusion finita a mollo, sono state decisamente lievi e la persona che si trovava alla guida è riuscita ad abbandonare l'abitacolo, scongiurando il rischio di annegamento, in questo caso più che concreto, e cavandosela con un grande spavento ma senza riportare lesioni significative.SANT'APOLLINAREUn altro mezzo miracolo, avvenuto...