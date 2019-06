«Salvini di casa qui? Rovigo è l'unico posto dove non si è degnato di venire»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Salvini si trova così bene a Rovigo che nella sua campagna elettorale permanente su e giù per l'Italia, dalla Sicilia alla Valle d'Aosta, non ha trovato mezz'ora per fermarsi in Polesine a sostenere la candidata della Lega. Segno che dopo la figuraccia fatta con Bergamin non vuole scottarsi». È molto duro Graziano Azzalin, consigliere regionale e da lunedì anche comunale del Pd, nei confronti del segretario del Carroccio che in un'intervista ha detto di sentirsi di casa a Rovigo. «Salvini nelle ultime due settimane ha girato in lungo e...