ROVIGO Ha lottato fra la morte e la vita, ma si è salvato. E non ha dimenticato chi lo ha aiutato in quei drammatici momenti, tagliando le lamiere che lo imprigionavano, intubandolo e facendolo volare con l'elisoccorso fino all'ospedale di Padova. È passato un anno da quel 29 agosto, quando via Maestri del Lavoro a Borsea, la strada che dall'Interporto arriva alla rotatoria dove si intersecano la Statale 16 e la Transpolesana, è stata teatro di uno scontro violento, frontale, fra una Fiat Punto rossa e una Opel Corsa nera. Sulla prima, andata completamente distrutta, un 27enne di Lendinara, D. S. G. le sue iniziali, che era stato intubato sul posto e che il Suem aveva deciso di trasportare con l'elisoccorso, con massima gravità, all'ospedale di Padova.

Sul posto, oltre alle ambulanze ed al medico del Suem, nonché alle pattuglie della polizia locale, erano intervenuti in forze anche i vigili del fuoco. Sono stati loro a tagliare le lamiere contorte della Punto, rimuovendone tutta la parte superiore, oltre ai sedili, per permettere ai sanitari l'estrazione del ferito rimasto incastrato nell'abitacolo.

Un anno dopo, il giovane ha voluto incontrare i vigili del fuoco per ringraziarli e consegnare loro una targa ricordo, in segno di gratitudine da parte di tutta la famiglia, ricordando l'intervento tempestivo e professionale, effettuato il 29 agosto 2019, che ha consentito di salvare la vita a Giuseppe. L'automobilista, insieme ai suoi familiari, è stato ricevuto dal comandante Giorgio Basile e dal personale presente e ha avuto modo di raccontare il lungo calvario di lotta contro la morte, le tante operazioni chirurgiche subite e la lunga riabilitazione. Fin da da subito, ha rimarcato il giovane, il suo desiderio era stato di conoscere chi era intervenuto in quei momenti terribili e aveva contribuito in maniera decisiva al suo salvataggio.

All'incontro era presente anche il direttore della centrale operativa del Suem 118 di Rovigo, Marco Sommacampagna, in rappresentanza delle squadre intervenute dopo l'incidente insieme ai vigili del fuoco per salvare il giovane automobilista. Alcuni pompieri che avevano preso parte all'intervento di soccorso non hanno potuto presenziare, alcuni operativi in missione nelle zone colpite dal maltempo che ha flagellato il Veneto nei giorni scorsi, altri impegnati proprio in un intervento urgente per un incidente stradale. Come accade continuamente. Un'opera costante, quella del Suem e dei vigili del fuoco, faticosa, costellata di soddisfazioni e di momenti difficili. Un'opera che merita di essere sottolineata come ha fatto Giuseppe insieme alla sua famiglia, esprimendo, con un gesto dal grande significato, la propria riconoscenza.

