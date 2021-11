Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SALUTEROVIGO Un'altra vittima, la seconda in una settimana, che fa salire a 540 il tributo di vite che il Polesine sta continuando a pagare al Covid. Seppur per qualcuno di questi decessi il virus non sia stata la causa primaria o, quanto meno, l'unica, si tratta comunque di situazioni nelle quali il virus ha contribuito in modo significativo all'esito letale.L'ultimo paziente Covid a spegnersi è stato un 90enne di Taglio di Po, che si...