SALUTE

ROVIGO Parte da giovedì la campagna vaccinale anche per i bambini dai 5 agli 11 anni e sono molti i genitori che si rivolgono ai pediatri per accertarsi se sia realmente efficace e senza conseguenze. E la risposta arriva categorica: «Sì senza se e senza ma. I dati scientifici rassicura Massimo Pasqualini, segretario provinciale della Fimp (Federazione italiana medici pediatri) hanno dimostrato che i vaccini sono sicuri ed efficaci anche in età pediatrica. Gli effetti del Covid e del long term Covid sono devastanti anche nei bambini». Un esempio è Alex (nome di fantasia, ndr), ora di 5 anni e mezzo, assistito proprio del dottor Pasqualini, che, senza alcuna patologia di base, ai primi di ottobre dello scorso anno ha contratto il Covid in forma paucisintomatica e dopo circa un mese è finito in terapia intensiva a Padova per MIS-c (sindrome infiammatoria multisistemica) strettamente correlata all'infezione da SARS CoV-2. »Ora Alex sta bene ma io e i genitori non abbiamo passato un bel momento».

SINTOMI

I sintomi nei bambini che contraggono il virus sono «febbre, rinite, tosse, congiuntivite, mal di gola, mal di testa, diarrea spiega il medico -. Non abbiamo quasi mai l'ageusia (perdita del gusto) e l'anosmia (perdita dell'olfatto) sintomi frequenti nell'adulto che possono orientare verso la diagnosi di Covid». Non c'è dunque da stare sereni. I dati dell'Istituto Superiore della Sanità parlano di 8.632 ospedalizzazioni, 251 ricoveri in terapia intensiva, 35 decessi dall'inizio della pandemia nella fascia 0-19 anni e in Veneto 319 ospedalizzazioni di cui 16 in terapia intensiva, fortunatamente nessun decesso. «Con l'apertura delle scuole i contagi sono aumentati perché, non essendo vaccinati, rappresentano, insieme agli adulti non vaccinati afferma Pasqualini - un serbatoio in cui il virus può replicarsi. Se prosciughiamo questo serbatoio, il virus non avrà scampo».

PATOLOGIE

La pandemia però non ha portato con sé solo sintomi relativi alla salute, nei bambini e nei ragazzi ha evidenziato altre patologie, soprattutto psicosomatiche, che i pediatri cercano di curare. «Con i lockdown e la didattica a distanza hanno dovuto rinunciare alla vita sociale, allo sport, alle attività ricreative. Tutto questo ha influito negativamente sullo sviluppo psichico e della personalità evidenziando problemi di socializzazione, comportamento ed apprendimento. Sono aumentati gli incidenti domestici, stati d'ansia, depressione e le patologie psicosomatiche specie il mal di pancia che il bambino localizza sul suo ombelico che per lui rappresenta il centro del mondo. Nei ragazzi più grandi rileviamo un aumento del numero dei tentativi suicidari che in alcuni casi, purtroppo, non sono stati solo dei tentativi».

COME FARE

La professione dei pediatri è stata stravolta e hanno dimostrato grande resilienza. «Abbiamo imparato a fare telemedicina, usare telefono, mail, whatsapp, per stare vicino ai nostri assistiti specialmente nel momento del lockdown. Abbiamo dovuto programmare gli appuntamenti per evitare assembramenti, fatto tampone ai contatti asintomatici e prescrizioni per quelli sintomatici. Quotidianamente diamo consigli su quarantene e rient ri scolastici. Abbiamo così bruciato le tappe dal punto di vista informatico e questo è un bene: ricette direttamente in farmacia, impegnative sullo smartphone del genitore, ci sarebbero voluti anni per raggiungere l'attuale livello. Per la campagna vaccinale i pediatri, in accordo con l'Ulss 5, saranno a disposizione nei centri vaccinali pediatrici dalle 15 alle 19: ad Adria (centro trasfusionale) il mercoledì e venerdì; a Rovigo (centro prelievi) il lunedì, il giovedì e il venerdì; a Trecenta (ambulatori SISP) il martedì e il giovedì. Bisognerà prenotare online sul sito aziendale il proprio figlio per la vaccinazione. «Trovare il proprio pediatra che vaccina in loco dovrebbe essere un incentivo a portare il proprio bimbo alla vaccinazione. Spero ciò si realizzi, non tanto per far contenti i pediatri, ma per salvaguardare il benessere dei nostri bambini».

Federica Broglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA



