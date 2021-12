SALUTE

ROVIGO Il contagio non si arresta e anche ieri sono state ben 126 le nuove positività. Nei primi 12 giorni di dicembre i contagi emersi sono stati ben 1.211, una quota che non si vedeva praticamente da una decina di mesi. E ormai oltre 8 polesani ogni cento, l'8,09 dell'intera popolazione, sono stati toccati dal virus. E purtroppo, accanto a questa impetuosa crescita, si registra anche quella, più lenta ma più preoccupante, del numero dei ricoverati, ieri saliti a 69. In particolare salgono a sei i ricoverati in Terapia intensiva Covid al San Luca, ai quali si aggiunge il paziente positivo nell'Unità di terapia intensiva coronarica a Rovigo. Sono invece 37 i pazienti in Area medica e semintensiva pneumologica al quarto piano del San Luca, e nove su nove i letti Covid occupati nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Rovigo. Sempre a Rovigo un paziente positivo è ricoverato anche in Psichiatria, mentre 15 sono i pazienti dell'ospedale di comunità Covid del San Luca.

RADDOPPIO

Numeri quasi raddoppiati rispetto all'inizio del mese, quando i pazienti totali erano 35 e tre quelli in Terapia intensiva. Tuttavia, a voler vedere una luce in un momento non certo radioso, si può evidenziare come ieri, nonostante il gran volume di nuove positività, le guarigioni siano state ancora di più, 131, così da far tornare a scendere, come non si vedeva da tempo, il numero dei polesani con positività in corso, che si sono così attestati a quota 1.334. A testimonianza dell'alacre lavoro del Sisp, sono invece salite a 2.978 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Delle 126 nuove positività, 85 sono emerse in persone che erano già tracciate come contatti di positivi e posti in quarantena preventiva. Restano 18 i contagi nell'ambito delle Rsa. Una situazione complessa, ma comunque meno pesante rispetto ad un anno esatto fa: il 12 dicembre 2020 si contavano 120 nuove positività , ben quattro decessi, un numero di ricoverati pari a 113, 15 dei quali in Terapia intensiva Covid a Trecenta e quasi 300 positività nell'ambito delle Rsa con i focolai che divampavano di ora in ora.

LE VACCINAZIONI

Intanto, in attesa di sviluppi per quanto riguarda l'ormai imminente apertura delle vaccinazioni pediatriche sabato sono state somministrate ben 2.657 dosi, 134 delle quali prime dosi a persone che hanno deciso di aderire alla campagna vaccinale, facendo innalzare ulteriormente la già alta percentuale polesana di vaccinati, sempre più vicina al 90%. Da rimarcare come, negli ultimi giorni si sia completato il sorpasso dei più giovani, i ragazzi fra i 12 ed i 19 anni, prima quelli con la percentuale più bassa e ora, con l'83,2% superiori ai polesani fra i 30 ed i 39 anni, la fascia con la minore propensione al vaccino, l'82,7%.

Francesco Campi

