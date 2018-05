SALUTE ROVIGO Arriva in Veneto, a Rovigo e a Vicenza, l'iniziativa Prevenzione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SALUTEROVIGO Arriva in Veneto, a Rovigo e a Vicenza, l'iniziativa Prevenzione possibile. La salute al femminile, che offrirà a tutte le donne oltre i 35 anni, per due giorni in ciascuna città, consulti medici e screening gratuiti per la misurazione del rischio cardiovascolare e della densità ossea, a bordo di un ambulatorio mobile.Lunedì e martedì l'ambulatorio mobile farà tappa a Rovigo, in piazza Vittorio Emanuele, e il 4 e 5 giugno a Vicenza, in piazza Castello, dalle 9 alle 18. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di sensibilizzare...