SERVIZIROVIGO Una multa da 1.228 euro per l'Iras. E non per eccesso di velocità, bensì per la lentezza nell'esecuzione delle visite mediche a cinque dipendenti. La violazione di quanto previsto dal decreto legislativo 81 del 2008 è emersa il 20 gennaio con un'ispezione a Casa serena, in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte del personale del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss Polesana, a testimonianza di come,...