Salta un giunto, è strage di pneumatici lungo l'A13

AUTO IN PANNEROVIGO Salta un giunto sul ponte autostradale che attraversa l'Adige, a un paio di chilometri da Rovigo: attimi di paura ieri mattina per gli automobilisti che percorrevano la A13 in direzione di Bologna. Per fortuna il parziale sollevamento del giunto non ha provocato nessun incidente, soltanto qualche lieve danno agli pneumatici di cinque auto che verso le 11.30 stavano viaggiando sulla corsia di sorpasso.LAMIERA SOLLEVATAIl passaggio dei primi veicoli che hanno intercettato la sottile lamiera finita fuori posto, ha contribuito...