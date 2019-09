Salta la mensa gratuita alle elementari I soldi spesi per dei rifiuti abbandonati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVILLAMARZANA «Cinquanta bambini non potranno usufruire per quest'anno della mensa scolastica gratis. Questo a causa di alcune persone che con il loro comportamento sciagurato, mi hanno costretto a fare un debito fuori bilancio di 25mila euro».Il sindaco di Villamarzana, Claudio Vittorino Gabrielli, è disperato e lancia un appello a fondazioni o enti, affinché lo aiutino a trovare i soldi che erano già stati messi da parte per i bambini della scuola primaria. «Ogni promessa è un debito e solitamente mantengo quello che dico. Tutte...