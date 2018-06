Salta l'accordo col Consorzio, la Procura abbandona il Campo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GIUSTIZIAROVIGO Dopo il Tribunalone, anche il progetto della Procurona tramonta sul nascere. Si è infatti inesorabilmente arenata la trattativa che doveva portare al trasferimento a Palazzo Campo, in via Verdi, al numero 12, di proprietà del Consorzio di Bonifica Adige Po, degli uffici che attualmente occupano circa metà del secondo piano del Palazzo di giustizia, sempre in via Verdi, ma al numero 1, insieme a parte di quelli della polizia giudiziaria che, invece, si trovano in via Mazzini.ACCORDO SALTATOA far saltare il banco è stato il...